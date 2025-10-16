Msb Kaynakları: Sdg Terör Örgütünün Suriye Ordusuna Entegre Olması Kritik Öneme Sahip

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "12 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahiptir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını ve çeşitli görüşmeler yaptığını belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in 10 Ekim'de KKTC'yi ziyaret ederek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere üst düzey temaslarda bulunduğunu kaydeden Aktürk, Tokel'in askeri birliklerde inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdiğini bildirdi. Aktürk, "3 Ekim'de Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'dan devralan ülkemizin, bir yıldır icra ettiği Kosova Barış Gücü Komutan Yardımcılığı görevinin ise yarın İtalya'ya devredilmesi planlanmaktadır" dedi.

"Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının yeni turu 23 Ekim'de İzmir'de yapılacak"

Tuğamiral Aktürk, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 15-17 Ekim tarihleri arasında Muharip Hava Kuvveti Komutanı'nın Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı'nı ziyaret ettiğini söyledi. Aktürk, "20-22 Ekim tarihleri arasında Yunanistan 111'inci Ana Jet Üssünden bir heyet 1'inci Ana Jet Üssümüzü ziyaret edecek, Türkiye ile Yunanistan heyetleri arasında Güven Artırıcı Önlemler toplantılarının yeni turu ise 23 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecektir" bilgilerini paylaştı.

Aktürk, "Memnuniyetle karşıladığımız Gazze'deki ateşkes anlaşmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışın kapısını aralayacak bir başlangıç olmasını ve nihayetinde iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Son bir haftada bir PKK'lı terörist daha teslim oldu"

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"Beka ve güvenliğimiz için terörle mücadelesini ve hudut güvenliğinde etkin tedbirler almayı kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir haftada, bir PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 672 (Tel Rıfat: 278 / Menbic 394) kilometreye ulaşmıştır.

Hudutlarımızda ise yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 272 şahıs yakalanmış, bin 20 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 743, engellenen kişi sayısı da 53 bin 892 olmuştur. Iğdır, Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 94 kilogram (93 bin 800 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

" 12 adet C-130J uçağı modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edildi"

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda sensör keşif, radar ve komuta aracının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını belirten Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarik edilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, bahsi geçen uçaklar bakım ve modernizasyonlarının yapılması için ilgili firmaya teslim edilmiştir. Söz konusu uçaklar, imzalanan sözleşme kapsamında, bakım ve modernizasyonlarının Birleşik Krallık'ta yapılmasını müteakip kademeli olarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınacaktır. Ayrıca, C-130J uçaklarının bakım ve idameleri TİP (Type Training) eğitimleri sonrası yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilecektir" dedi.

" SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegre olması kritik öneme sahip"

MSB kaynakları, 12 Ekim'de Ankara'da Suriye heyetiyle yapılan üçlü görüşme ve terör örgütü SDG'nin Suriye Ordusu'na entegrasyonuna ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Malumlarınız olduğu üzere, Suriye yeni hükümeti tüm kurum ve birimleri ile yeniden yapılanmaya, ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik gayretli çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması, bölgenin terörden arındırılarak istikrar ve güvenliğin tesisine katkı sağlanması maksadıyla Suriye Savunma Bakanlığı ile olan koordinasyon ve iş birliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

12 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen üçlü görüşmede Suriye'nin kapasite inşasının artırılması ve Suriye ile olan iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği doğrultusunda, 'tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda SDG terör örgütünün Suriye Ordusu'na entegre olması kritik öneme sahiptir. Bu konuyla ilgili Türkiye olarak muhataplarımızla gerekli koordinasyonları yapıyor ve süreci yakından takip ediyoruz."

Askeri hastaneler

Askeri hastanelerin yeniden açılmasına ilişkin Bakanlık kaynakları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

"Görev Gücü'ne ilişkin çalışmalar ilgili kurumlar ile koordineli şekilde yürütülüyor"

Gazze'de ateşkes sonrası gündeme gelen Gazze Görev Gücü'nde hangi unsurların yer alacağına ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Gazze'de iki yıldır süregelen insani trajedi dikkate alındığında, acil insani yardımın bölgeye ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesi öncelikli hale gelmiştir. Bildiğiniz üzere TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır. Görev Gücü'ne ilişkin çalışmalar devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."