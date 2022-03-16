MSB kaynakları: "Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir" - Haberler

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MSB kaynakları: "Mauripol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalar sürmektedir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB kaynakları:

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile birlikte çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Türk vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile birlikte çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca konu hakkında yapılan açıklamada, "Mariupol'daki vatandaşlarımızın güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar sürmektedir. Bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip, vatandaşlarımızın tahliye edilmesi beklenmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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