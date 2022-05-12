Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'te 1 askerimizin şehit düştüğü 3 askerimizin ise yaralandığı hain saldırı sonrası operasyon başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 21 terörist etkisiz hale getirildi.
YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen havan saldırısı sonucu, 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralanan 4 askerden biri şehit düştü. Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakoluna yönelik saldırısı sonrasında ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELDİ
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğu bölgesinde yer alan Aynularap'ın batısında yer alan terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı. Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.
21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor. MSB, Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakoluna yapılan saldırı sonrası başlatılan cezalandırma atışları sonucu etkisiz haline getirilen terörist sayısının 21'e yükseldiğini bildirdi.