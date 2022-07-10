MSB: Kandil'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Irak PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MSB: Kandil'de PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.