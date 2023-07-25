Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına Kara Havacılık Komutanlığına ait 2 adet S-70 helikopter destek sağladı.

MSB, Kahramanmaraş'ta yaşanan yangınlara iki adet S-70 helikopter ile destek verdi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Kahramanmaraş'ta başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına Kara Havacılık Komutanlığına ait 2 adet S-70 helikopter destek sağladı.

MSB'nin tarafından gerçekleştirilen sosyal medya paylaşımında "Kahramanmaraş'ta başlayan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına Kara Havacılık Komutanlığımıza ait 2 adet S-70 helikopter ile havadan destek sağladık" ifadelerine yer verildi.