MSB Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi açıklaması yapıldı. MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi açıklaması yapıldı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi ifadeleri kaydedildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MSB Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.