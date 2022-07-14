MSB Kahraman Mehmetçik, 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi açıklaması yapıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi açıklaması yapıldı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi ifadeleri kaydedildi. (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel