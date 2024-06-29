MSB, İzmir'deki orman yangınına 5 helikopter görevlendirdi

MSB, 5 HELİKOPTER GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına rezerv güç kapsamında 5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.