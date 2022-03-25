MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.
Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Silah arkadaşımız 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel