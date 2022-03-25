MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3)

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu (3)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Silah arkadaşımız 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kaydetti.Haber: ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Genelkurmay Başkanı, Piyade Uzman Çavuş, Yaşar Güler, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title