MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu - Haberler

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MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: İzmir'de Uzman Çavuş silah kazası sonucu şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de eğitim esnasında silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in şehit olduğunu açıkladı.

İZMİR (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de eğitim esnasında silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit, Silah, İzmir, Güncel, Haberler

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