MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi - Haberler

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MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İzmir'de 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilerek, atış görüntüleri paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanında 19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik, atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" denildi.

Bakanlık ayrıca atış faaliyetinin görüntülerini de paylaştı.

MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

MSB: İzmir'de hava savunma atışları gerçekleştirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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