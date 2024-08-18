MSB, İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına helikopter desteği sağlıyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor" açıklamasını yaptı.

MSB, devam eden yangınlarla mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopter ile aralıksız destek sağlıyor: 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor. "