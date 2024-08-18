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MSB, İzmir, Aydın ve Bolu'daki Orman Yangınlarına Helikopterlerle Mücadele Ediyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

MSB, İzmir, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın, resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"İzmir, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

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