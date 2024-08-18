MSB, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarına 15 helikopterle destek veriyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 15 helikopterle destek verildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir, Aydın ve Bolu'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor" denildi.