Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son dakika haber! MSB'den Tuzla'daki askeri alanda çıkan yangın ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğünün AR-GE binasında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangının söndürüldüğünü, olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelin bulunmadığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tuzla'da konuşlu bulunan 41'inci Bakım Fabrika Müdürlüğü AR-GE binasında, 8 Nisan tarihinde bir patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştır. Yangına müdahale edilmiş ve söndürülmüştür. Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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