MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisme müdahale edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verildi.

MSB: İstanbul Boğazı açıklarındaki mayın benzeri cisme müdahale ediliyor

AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Boğazı, Mayın, Gemi, Güncel, Haberler

title