MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek... - Haberler

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MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek...

AA - Sefa Şahin - Güncel
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MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek...

MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.

MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.

AA / Sefa Şahin - Güncel

İstanbul Boğazı, Mayın, Güncel, Haberler

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