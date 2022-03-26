MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek...
AA - Sefa Şahin - Güncel
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MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.
MSB: İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cismin tespit edilmesi üzerine olay yerine SAS timleri intikal ettirilmiş, etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır.
AA / Sefa Şahin - Güncel