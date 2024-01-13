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MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik operasyon başarılı şekilde gerçekleştirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler paylaştı. Operasyon, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye Irak Güvenlik Terör Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

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