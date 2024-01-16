MSB, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeylerinde, terör hedeflerine düzenlenen hava harekatının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi" ifadelerine yer verildi.