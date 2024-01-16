MSB, Irak ve Suriye'deki terör hedeflerine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeylerinde gerçekleştirilen hava harekatının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Terör inlerinin imha edildiği görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), dün gece Irak ve Suriye'nin kuzeylerinde, terör hedeflerine düzenlenen hava harekatının görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine yönelik dün gece gerçekleştirilen hava harekatlarında terör inleri böyle imha edildi" ifadelerine yer verildi.