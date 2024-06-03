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MSB: Irak ve Suriye'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerin, hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristleri, hayalleriyle birlikte kazdıkları hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 3 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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