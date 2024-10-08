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MSB, Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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