MSB, Irak ve Suriye'de 4 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 ve Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, operasyonların terörü kaynağında yok etmek amacıyla süreceğini belirtti.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.