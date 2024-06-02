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MSB: Irak ve Suriye'de 16 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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