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MSB: Irak ve Suriye'de 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 16 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecek" açıklaması yapıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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