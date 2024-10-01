MSB, Irak ve Suriye'de 13 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 11 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.