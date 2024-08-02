MSB: Irak ve Suriye'de 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Irak'ta 4, Suriye'de 8 PKK'lının SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi."