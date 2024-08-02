Üye Girişi
Haberler

MSB: Irak ve Suriye'de 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Irak'ta 4, Suriye'de 8 PKK'lının SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Irak'ta 4, Suriye'de 8 PKK'lının SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Suriye SİHA Irak PKK Politika Güncel Haberler

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi

AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi

 Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title