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MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Irak kuzeyi Metina bölgesinde yaralanan asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde EYP'ye basarak yaralan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde EYP'ye basarak yaralan askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde, 20 Mayıs 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Tunahan Erbaşı, EYP'ye (El Yapımı Patlayıcı) basarak yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

(Musa Erdoğan - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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