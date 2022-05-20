MSB: Irak Kuzeyi Metina bölgesinde Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu (2) - Haberler

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.