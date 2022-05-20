MSB: Irak Kuzeyi Metina bölgesinde Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu (2) - Haberler

MSB: Irak Kuzeyi Metina bölgesinde Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIGenelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.
GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel