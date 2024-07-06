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MSB, Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda Dergele ve Miska köylerinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini duyurdu. Ayrıca 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Dergele ve Miska köylerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildiğini, 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde işgal ettiği Dergele ve Miska köylerinde arama ve tarama faaliyetlerini sürdürdü. Dergele'de bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timleri düzeneği başarıyla imha etti. Sivil halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için hassas davranan Mehmetçik, arama sırasında meskun mahalle girmemeye özen gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizatlar şöyle:

2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet termal dürbünü, 10 adet şarjörü, 109 adet mühimmatı, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 adet şarjörü, 89 adet mühimmatı, 1 adet Çek VZ 58 tüfeği, 1 adet hafif makineli tüfek, 10 adet el bombası, 97 adet şerit üzerinde 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, çok miktarda 5,56 mm silah mühimmatı, 3 adet tabanca şarjörü, EYP yapımında kullanılan malzemeler, 3 adet termal silah dürbünü, 2 adet el dürbünü, 1 adet silah dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 7 adet el telsizi ve çok sayıda muhtelif malzeme."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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