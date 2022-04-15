MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki sığınakta, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlarla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahramanca ve fedakarca görev yapan komandolarımız, icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenleyerek terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 110 adet AK-47 piyade tüfeği, 110 adet AK-74 piyade tüfeği, 3 adet AK-12 piyade tüfeği, 4 adet RPG-7 roketatar, 1 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet MG-3 makinalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği gövdesi ve dipçiği, 1 adet Dragunov namlusu ve mekanizması ele geçirildi" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel