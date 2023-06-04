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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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