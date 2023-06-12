Üye Girişi
Haberi Paylaş
MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde  teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde komandolarca arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda; 20 el bombası, 20 fünye, 5 anti tank mühimmatı, 15 sevk fişeği, 1880 makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 846 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Hakurk Irak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title