MSB: Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde komandolarca arama-tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmalarda; 20 el bombası, 20 fünye, 5 anti tank mühimmatı, 15 sevk fişeği, 1880 makineli tüfek mühimmatı, 2 bin 846 piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.