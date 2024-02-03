Irak'ta Teröristlerin Taciz Atışı Sonucu Bir Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki harekat bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı. Şehit askerin Osmaniye'nin Çona köyünden olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde 3 Şubat 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir DİNGİL şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Şehit askerin, Osmaniye'nin Çona köyünden olduğu belirtildi.