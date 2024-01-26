MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" denildi.