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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek

MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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