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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesinde 4 PKK'lı teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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