Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde sözde lider kadrodan olduğu değerlendirilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat da ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında; 2 piyade tüfeği, 1 el bombası, 180 mermi, 1 roketatar mermisi, 1 silah üstü gece görüş dürbünü, 1 fotoğraf makinesi ve çeşitli yaşam malzemesi yer aldı.