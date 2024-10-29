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MSB, Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

MSB, Irak'ın Kuzeyinde 2 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu operasyondaki başarısına dikkat çekti.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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