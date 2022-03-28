MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi (2) - Haberler

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MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMilli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İğneada açıklarında tespit edilen mayının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter, Mayın, Güncel, Haberler

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