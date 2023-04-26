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MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!

MSB: Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok!

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, Jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.525 gr toz esrar, 4.185 gr skunk ve 1.086 gr afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Güncel

Jandarma Van Güncel Haberler

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