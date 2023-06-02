Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
MSB: Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan Zorla Gönderilmeye Çalışılan 5 Kişiyi Yakaladı

MSB: Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan Zorla Gönderilmeye Çalışılan 5 Kişiyi Yakaladı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

MSB: "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title