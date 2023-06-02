MSB: Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan Zorla Gönderilmeye Çalışılan 5 Kişiyi Yakaladı
Güncel Haberler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, hudut kartallarının Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladığı belirtildi. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
MSB: "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel