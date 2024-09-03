MSB, Hudut Birliklerince Yakalanan 20 Terörist Açıklandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Bulgaristan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ, 1'i PKK/KCK mensubu 20 kişinin hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Bulgaristan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 20 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" dedi.