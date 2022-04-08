MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı - Haberler

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MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de yer alan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de yer alan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabı üzerinden, İzmir'de yer alan Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinin görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "19'uncu Motorlu Piyade (Balıkesir) ve 57'nci Topçu (İzmir) Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyeti icra edildi. Kahraman Mehmetçik atışlarda kabiliyetlerini başarıyla ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

(Utku Şimşek-İHA)

MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

MSB, 'Hava Savunma Silahları ile Hava Hedeflerine Atış' faaliyetinden görüntüler paylaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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