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MSB:  Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele geçirdi

MSB:  Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele geçirdi

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 629 gram toz esrar ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

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