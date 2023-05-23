MSB:  Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar ele geçirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hatay hudut hattında 629 gram toz esrar yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Hatay hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 629 gram toz esrar ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.