MSB: Hatay'da 3'ü çocuk 5 kişilik aile sağ kurtarıldı
Güncel Haberler
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Belen ilçesindeki bina enkazında sıkışan, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin sağ kurtarıldığını duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Belen ilçesindeki bina enkazında sıkışan, 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin sağ kurtarıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'ın Belen ilçesinden sevindiren bir haber... 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı Arama Kurtarma İhtisaslı Personelimiz (AKİP) bir binanın enkazında sıkışan 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişilik aileyi sağ olarak kurtardı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel