Kuzey Irak'ta hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.

Kuzey Irak'ta hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.30'da hava harekatı icra edilerek çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklar doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere saat 00.30'da hava harekatı icra edildiği duyuruldu. Açıklamada, harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilerek çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Hedefler özenle seçildi

Yapılan açıklamada, harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği vurgulandı.