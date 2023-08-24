MSB:  Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirdi" denildi.