MSB, Gölcük Tersanesi Komutanlığına 10 engelli işçi alacak - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 10 engelli işçi alacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10 engelli işçi alımı için başvuracak adayların başvurularını bugünden itibaren 3 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekecek.

Tersaneler Genel Müdürlüğüne bağlı Gölcük Tersanesi Komutanlığında sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere engelli işçi alımına ilişkin detaylı bilgi, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.