MSB, Gazze için insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi.