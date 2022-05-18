MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu" ifadeleri kaydedildi.