MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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MSB:  Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Gara, SİHA, Irak, PKK, Güncel, Haberler

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