MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.