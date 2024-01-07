Üye Girişi
Haberler

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fırat YPG PKK Savunma Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title